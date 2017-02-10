Более 100 человек погибли в Бразилии за время забастовки полицейских

Забастовка сотрудников полиции привела к массовым беспорядкам в бразильском штате Эспириту-Санту

Витория, Бразилия, , 03:24 — REGNUM Более 100 человек стали жертвами насилия бразильском штате Эспириту-Санту за шесть дней, в течение которых продолжалась забастовка местных полицейских, передаёт агентств Reuters.

Сообщается, что на фоне акции протеста полицейских в штате начались массовые беспорядки, грабежи магазинов, угноны автомобилей. Закрыты многие школы, магазины и медицинские учреждения, нарушен порядок работы общественного транспорта.

Как передаёт телеканал Globo, по состоянию на 9 февраля число погибших достигло 106 человек.

Для урегулирования ситуации власти станы ввели в Эспириту-Санту контингент из 1200 военнослужащих и сотрудников федеральной полиции при поддержке бронемашин.

Сотрудники местной полиции 4 февраля объявили забастовку с требованием повышения заработной платы. Между властями и протестующими состоялось несколько встреч, однако урегулировать ситуация ока не удалось.