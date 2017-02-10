В Брюсселе произошло массовое отключение электричества
Причины сбоя в подаче электроэнергии не называются
Брюссель, 10 февраля 2017, 02:39 — REGNUM Масштабное отключение электроэнергии произошло в столице Бельгии в ночь на 10 февраля, передаёт Daily Mail.
Инцидент произошёл в 22:45 по местному времени (00:45 мск). Отключение электроэнергии в значительной степени затронуло северную часть Брюсселя. Оказались обесточены некоторые официальные здания ЕС.
Сообщается, что за два часа до блэкаута произошло отключение небольшой части города. Специалисты в настоящее время работают над устранением сбоя, причины которого не называются.
По заявлениям официальных лиц, подача электричества может быть возобновлена в течении шести часов.
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