В Брюсселе произошло массовое отключение электричества

Причины сбоя в подаче электроэнергии не называются

Брюссель, , 02:39 — REGNUM Масштабное отключение электроэнергии произошло в столице Бельгии в ночь на 10 февраля, передаёт Daily Mail.

Инцидент произошёл в 22:45 по местному времени (00:45 мск). Отключение электроэнергии в значительной степени затронуло северную часть Брюсселя. Оказались обесточены некоторые официальные здания ЕС.

Сообщается, что за два часа до блэкаута произошло отключение небольшой части города. Специалисты в настоящее время работают над устранением сбоя, причины которого не называются.

По заявлениям официальных лиц, подача электричества может быть возобновлена в течении шести часов.