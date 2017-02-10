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При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли три человека

Происшествия
15 человек были эвакуированы спасателями

Москва, 10 февраля 2017, 01:57 — REGNUM  Три человека погибли и 15 были спасены в ходе пожара в многоквартирном жилом доме на северо-востоке Москвы в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, пожар произошёл на третьем этаже девятиэтажного дома в Путевом проезде. Огнём была охвачена площадь в 8 квадратных метров.

«В результате происшествия погибли три человека, 15 человек спасатели вывели из соседних квартир», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт пожара по указанному адресу. По информации ведомства, в настоящее время возгорание ликвидировано.

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