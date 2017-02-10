Киты совершили «массовое самоубийство» в Новой Зеландии
Морские млекопитающие выбросились на пустынный берег
Веллингтон, 10 февраля 2017, 01:52 — REGNUM В общей сложности 416 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает Associated Press.
Морские млекопитающие были обнаружены на отдаленной косе Фэйрвелл на Южном острове. Не менее 250 из них уже погибли.
В настоящий момент спасатели и волонтеры надеются на прилив, который поможет направить хотя бы часть из выживших китов обратно в море.
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