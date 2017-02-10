Из здания общежития в Москве эвакуировали 700 студентов из-за задымления

В результате инцидента никто не пострадал

Москва, , 00:12 — REGNUM Около 700 студентов эвакуировали из здания общежития Российского государственного медицинского университета имени Н.И.Пирогова в Москве, передаёт телеканал «ТВЦ».

По предварительным данным, на первом этаже здания, расположенного наа улице Академика Волгина произошло короткое замыкание, в результате чего возникло задымление.

«В результате ЧП произошло незначительное задымление на этажах здания, после чего администрация эвакуировала порядка 700 человек», — сообщили в правоохранительных органах столицы.

Возгорания в здании не произошло. Информации о постраавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время специалисты проветривают помещения общежития, устанавливаются причины произошедшего.