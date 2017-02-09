Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке временно закрыта из-за мощной снежной бури

Около 3 тыс. авиарейсов были отменены из-за плохих погодных условий

Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Представители ООН заявили, что штаб-квартира организации в Нью-Йорке будет временно закрыта по причине мощной снежной бури, которая обрушилась на северо-восток США, сообщает 9 февраля Agence France-Presse.

Около 3 тыс. авиарейсов были отменены из-за плохих погодных условий. Более половины отмененных рейсов пришлось на аэропорты Нью-Йорка и международный аэропорт «Логан» в Бостоне.

Занятия в школах отменены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал всех жителей города воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сообщил, что большинство государственных учреждений будут временно закрыты.

Снегопад обрушился на северо-восток США в ночь на 9 февраля. Метеорологи предупреждают, что в течение дня может выпасть от 25 до 30 сантиметров снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Снежный шторм «отменил» более 1,5 тыс. авиарейсов в США