Сбежавшие заключенные устроили перестрелку с полицией Бахрейна

В результате перестрелки три человека были убиты

Манама, , 20:12 — REGNUM Службы безопасности Королевства Бахрейн перехватили лодку с бежавшими заключенными, которые попытались добраться до Ирана, сообщает 9 февраля Reuters.

Десять неизвестных попытались добраться до Ирана. Полицейские увидели, что лодка покидает порт Бахрейна, и приказали развернуть ее обратно. Несколько неизвестных открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки три человека были убиты, два человека получили рения. Раненных или убитых среди полицейских нет.

Большинство задержанных оказались заключенными, сбежавшими из тюрьмы в прошлом месяце, заявил глава полиции королевства генерал Тарик аль-Хасан.

Напомним, в тюрьмах Бахрейна находятся тысячи заключенных мусульман шиитов, обвиняемых в участии в антиправительственных протестах или в вооруженных нападениях на сотрудников сил безопасности Бахрейна.

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