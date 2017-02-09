Осужденный за наркотики мужчина сбежал из суда в Петербурге

Мужчина был осужден на пять лет колонии

Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM Мужчина, обвинявшийся в незаконном обороте наркотиков, сегодня, 9 февраля, сбежал из здания Ленинского районного суда в Санкт-Петербурге вскоре после оглашения обвинительного приговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

Мужчина решением суда был признан виновным и осужден на 5 лет колонии строгого режима.

«На тот момент все наши с ним отношения были прекращены, судебное заседание закончилось вынесением приговора, — рассказала Лебедева. — Его передали приставам, которые должны были его охранять до прибытия конвоя».

Конвой должен был доставить осужденного в СИЗО, откуда его затем должны были отправить в места лишения свободы.

Конкретные обстоятельства побега пока неизвестны.