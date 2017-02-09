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Марокканец осужден к 8 годам за убийство бездомного калининградца

Происшествия
Аюб Нмила учился в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

Калининград, 9 февраля 2017, 18:57 — REGNUM  В Калининграде к восьми годам лишения свободы приговорён гражданин Марокко 22-летний Аюб Нмила, призанный виновным в убийстве бездомного калининградца.

Как сообщили сегодня, 9 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, тяжкое преступление было совершено в апреле 2016 года на ул. Озерова в Калининграде.

Между студентом Балтийской государственной академии, марокканцем и бездомным мужчиной произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого молодой человек сначала избил, а затем нанес не менее 14 ударов ножом. Преступление совершено рядом с общежитием, где проживал иностранец.

Отбывать наказание Нмила станет в колонии строгого режима.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Аюб Нмила учился в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, входящей в состав Калининградского государственного технического университета. На сайте БГА указано, что курсант Нмила поступил на судоводительский факультет в 2015 году за счёт бюджетного ассигнования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде по подозрению в убийстве арестован курсант БГА из Марокко

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