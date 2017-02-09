«Он-лайн кассы гибельны для сельской торговли»

Тюмень, , 18:28 — REGNUM В Тюменской области ищут пути спасения сельской торговли от обязательной отчетности по интернету. Малому бизнесу не по карману онлайн-кассы и не во всех селах есть стабильный прием интернета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области.

Обязательный переход с 1 июля 2017 года на работу только с онлайн-кассами может оставить деревни и села Тюменской области без магазинов и аптек. Предприниматели закроют лавочки.

Говоря об этой проблеме, уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло подчеркнула 9 февраля на заседании региональной думы, что разумно было бы вообще освободить от ведения интернет-отчетности предпринимателей всех сел и деревень — за исключением районных центров. Возможно, даже отдельно выделить сельских предпринимателей в особую категорию и разработать дополнительные меры поддержки. «Сельские предприниматели говорят, что интернет-кассы — это для них просто смерть. Потому что, во-первых, очень дорого и без перспективы окупаемости. А во-вторых у нас даже не везде есть стабильный прием интернет-сигнала», — аргументировала Лариса Невидайло, ссылаясь на письменные обращения предпринимателей.

Отметим, тема обязательного введения онлайн-касс, которые данные с чека будут передавать сразу в налоговую инспекцию, широко обсуждается в стране. Одна касса требует вложений примерно на 100 тыс. рублей. В поисках путей решения данной проблемы для малого бизнеса предлагается введение компенсации части затрат на покупку онлайн-касс или отсрочка внедрения таких касс до 2020 года.

Лариса Невидайло сообщила, что скоро в Тюмени пройдет совещание уполномоченных по защите предпринимательства со всей России. Вопрос о применении онлайн-касс в сельском микробизнесе там обязательно будет обсуждаться. А в Амурской области, как ранее сообщало ИА REGNUM, уже делаются конкретные шаги на пути решения проблемы. Региональным правительством подготовлен проект постановления о разрешении бизнесу 94,8% населённых пунктов, удалённых от сетей связи, применять контрольно-кассовую технику в режиме он-лайн.

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