Названа причина ЧП на АЭС «Фламанвиль» во Франции

Все не так страшно

Париж, , 18:09 — REGNUM Причиной взрыва, произошедшего на строительной площадке третьего энергоблока атомной электростанции «Фламанвиль» во Франции, стал перегрев одного из вентиляторов. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил журналистам префект департамента Манш Жак Витковски.

Детонация, приведшая к серьезному задымлению, произошла из-за перегрева небольшого вентилятора. Причины перегрева устанавливаются.

«Подчеркну, что это был не взрыв, а именно детонация, вызванная техническими причинами и не связанная с какой-либо халатностью, следствием ее стало задымление, свойственное инцидентам с возгоранием электропроводки», — сказал префект Витковски в эфире телеканала BFMTV.

Витковски особо подчеркнул, что инцидент не имеет никакого отношения к ядерной части АЭС. Инцидент не несет за собой рисков утечки радиации или выброса радиоактивных материалов.

Сейчас специалисты начали техническое расследование. Выясняются причины перегрева вентилятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент на АЭС «Фламанвиль» произошел сегодня около 10:00 по местному времени. Сперва произошло возгорание с сильным задымлением. Вскоре пожарные команды ликвидировали возгорание.