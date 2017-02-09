Люкс против малолитражки: в Симферополе Lamborghini врезался в Matiz

По предварительным данным, малолитражка не уступила дорогу суперкару

Симферополь, , 17:58 — REGNUM Необычная авария — с участием сразу трех автомобилей — произошла 9 февраля в столице Республики Крым Симферополе.

Автомобиль Lamborghini с московскими номерами попал в аварию на улице Козлова. Помимо дорогого спорткара участниками аварии стали малолитражка Daewoo Matiz и Skoda Octavia.

Как сообщает со ссылкой на слова очевидцев ИА «Крыминформ», Daewoo Matiz, поворачивая налево с улицы Феоктистова на ул. Футболистов, не уступил дорогу Lamborghini, который двигался по главной дороге. В результате Lamborghini вылетел на тротуар, Daewoo столкнулся с Skoda.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.

Lamborghini — марка суперкаров, производится в Италии. В настоящее время принадлежит Audi AG. Цены в России на автомобили марки Lamborghini начинаются от 11 млн рублей.

Daewoo Matiz производится на заводах корейской компании Daewoo в Узбекистане. Стоимость популярных малолитражек начинается от 314 тыс. рублей.