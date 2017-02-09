Четверг, 09 Февраля 2017 года
19:23:46 МСК

Люкс против малолитражки: в Симферополе Lamborghini врезался в Matiz

Происшествия
По предварительным данным, малолитражка не уступила дорогу суперкару

Симферополь, 9 февраля 2017, 17:58 — REGNUM  Необычная авария — с участием сразу трех автомобилей — произошла 9 февраля в столице Республики Крым Симферополе.

Автомобиль Lamborghini с московскими номерами попал в аварию на улице Козлова. Помимо дорогого спорткара участниками аварии стали малолитражка Daewoo Matiz и Skoda Octavia.

Как сообщает со ссылкой на слова очевидцев ИА «Крыминформ», Daewoo Matiz, поворачивая налево с улицы Феоктистова на ул. Футболистов, не уступил дорогу Lamborghini, который двигался по главной дороге. В результате Lamborghini вылетел на тротуар, Daewoo столкнулся с Skoda.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.

Lamborghini — марка суперкаров, производится в Италии. В настоящее время принадлежит Audi AG. Цены в России на автомобили марки Lamborghini начинаются от 11 млн рублей.

Daewoo Matiz производится на заводах корейской компании Daewoo в Узбекистане. Стоимость популярных малолитражек начинается от 314 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
«Расточительность властей Оренбурга»: школа с гарантией идёт на ремонт
ОренбургРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2016 Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
ещё главное