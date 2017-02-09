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Откаты, деньги «банка приколов»: В Северной Осетии завели 4 дела на банкира

Происшествия
Директор местного отделения «Россельхозбанка» находится под арестом с лета 2016 года
Откат
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Откат

Владикавказ, 9 февраля 2017, 17:54 — REGNUM  Сразу четыре уголовных дела, фигурантом которых стал бывший директор филиала «Россельхозбанка» Георгий Калаев, возбуждено и расследуется в Северной Осетии.

По одному из них Калаева обвиняют в получении отката в сумме 5,5 млн рублей, которые он положил в карман, выдав кредит фирме с сомнительной репутацией. Кроме того, экс-банкира подозревают в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, растрате и коммерческом подкупе, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

И более всего удивляет в истории с бывшим известным в республике финансистом история с обнаружением в хранилищах «Россельхозбанка» фальшивок из «банка приколов». Общая сумма поддельных рублей, долларов и евро, которые нашли во время ревизии в кредитном учреждении после ареста директора банка, составила около 20 млн рублей.

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Напомним, директор филиала ОАО «Россельхозбанк» в Северной Осетии Георгий Калаев задержан во Владикавказе в июне прошлого года. Поводом к задержанию стало подозрение Калаева в получении вознаграждения от одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов за неправомерное предоставление кредита. В настоящее время банкир находится под арестом.

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