Полиция Таиланда изъяла около 1 млн 200 тыс. таблеток метамфетамина

Бангкок, , 17:43 — REGNUM Сотрудники полиции и военные Таиланда провели совместную антинаркотическую операцию в провинции Транг, сообщает 9 февраля Bangkok Post.

Операция проходила в северном районе провинции Транг. Правоохранительные органы задержали 27-летнего Вуттипата Тонг-она, в его доме обнаружили более 50 пластиковых пакетов, в которых находилось около 1 млн 200 тыс. таблеток метамфетамина. Задержанный отрицает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Тонг-он заявил, что пакеты с наркотиками оставили его друзья.

Сотрудники полиции считают, что дом подозреваемого использовался для хранения наркотиков. Согласно оперативным данным, 5 февраля задержанному передали 230 упаковок, в которых находилось около 4 млн 600 тыс. таблеток метамфетамина.

Напомним, в декабре прошлого года полиции Таиланда изъяла рекордные полторы тонны метамфетамина в южной провинции Чумпхон. На автостоянке одной из АЗС был обнаружен грузовик, под мешками с кукурузной шелухой нашли черные полиэтиленовые пакеты. Стоимость контрабандной партии составила около $40 млн.

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