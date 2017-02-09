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В Тюмени наказали педагогов детсада, не уследивших за ребёнком

Происшествия
Одно увольнение, четыре выговора и два замечания — за побег пятилетнего мальчика

Тюмень, 9 февраля 2017, 17:41 — REGNUM  В Тюмени за самовольный уход ребенка из детского сада педагоги, за ним не усмотревшие, получили выговоры. Они отсутствовали на рабочих местах во время сончаса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Прокуратура Центрального округа города Тюмени обнародовала итоги проверки по факту самовольного ухода пятилетнего мальчика из детского сада №123 в 30-градусный мороз.

Установлено, что около 12:00 часов дети отправились на сончас. Младший воспитатель покинула рабочее место, не предупредив своего непосредственного руководителя — заведующую хозяйством. Во то же время отлучилась и сама воспитатель. В итоге, дети остались без присмотра. Во время сончаса охранник обходил территорию. Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта. Пятилетний мальчик оделся и ушел из садика беспрепятственно.

Гулявшего в мороз, без сопровождения, ребенка увидела женщина-парикмахер. Завела в парикмахерскую, напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел, он увидел машину родителей.

Так для ребёнка счастливо закончилась «самоволка». Чего не сказать про взрослых, за ним не уследивших. Приказами от 12−13 января 2017 года заведующей детского сада №123 наказаны четыре работника — младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю — замечание. Воспитатель уволилась по собственному желанию. Выговор от вышестоящего начальства получила и заведующая детсадом.

Охраннику тоже объявлен выговор за то, что он не сообщил руководству охранной фирмы о неисправности домофона на входной калитке. Однако обеспечивать надлежащую работу домофона должен детсад.

ДОУ №123 расторгло договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Нимак+» и 16 января заключило договор с другой фирмой. Сейчас на калитке ограждения детсада установлен видеодомофон и щеколда на случай неисправности электронного замка.

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Кстати, после этого случая тюменские активисты Общероссийского народного фронта проверили на безопасность детские сады областного центра. Были обнаружены дыры в заборах, через которые ребенок спокойно может покинуть территорию учреждения. Также представители ОНФ оценили действие магнитных замков, которые в сильные холода практически перестают работать, и дверь остается открытой постоянно. Сейчас на ворота и калитки сотрудниками детских садов вешаются обычные амбарные замки. Открывают его родителям по звонку в домофон или по телефону.

Читайте ранее в этом сюжете: Уход тюменского ребенка из детского сада — возбуждено уголовное дело

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