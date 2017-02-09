В Симферополе взялись за попрошаек из Молдавии, России и Украины

Симферополь, , 17:36 — REGNUM Сотрудники ГИБДД оштрафовали за нарушение правил дорожного движения 59 профессиональных нищих, попрошайничающих на перекрёстках Симферополя, в 2016 году и ещё восемь — за январь 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе симферопольской администрации.

«За 2016 год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения было привлечено 59 попрошаек, в числе которых граждане Российской Федерации, Молдовы и Украины. Работа по удалению попрошаек с проезжей части и привлечению их к административной ответственности находится на контроле главы администрации города», — сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Сергей Педан.

По его данным, чаще всего попрошайки «работают» на перекрёстках улиц Ленина и Воровского, улиц Козлова и Севастопольской, улиц Никанорова и Киевской, а также на перекрёстке проспекта Победы и улицы Кечкеметской. Их привлекают к административной ответственности по статье 12.30 КоАП РФ — «нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и штрафуют на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс рублей.