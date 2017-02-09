В Турции задержали четырех сторонников ИГИЛ

Анкара, , 17:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали четырех сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в подготовке терактов на территории Турции, сообщает 9 февраля Reuters.

«Мы получили информацию, которая указывала, что несколько членов группы (боевиков — прим. ИА REGNUM ) планировали проведение сенсационных атак в нашей стране. Они получили инструкции от своих старших руководителей из Сирии», — говорится в заявлении администрации губернатора провинции Газиантеп.

У задержанных обнаружили 24 пояса смертников, общий вес взрывчатых веществ составил 150 килограмм. Также сотрудники полиции изъяли два автомата Калашникова и несколько детонаторов.

Напомним, рано утром 5 февраля в Турции началась крупная антитеррористической операция. Рейды прошли в 29 провинциях страны, включая Стамбул, Анкару, приграничные провинции Газиантеп и Шанлыурфа. Полиция задержала 748 подозреваемых в терроризме.

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