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Почти сутки на Кубани ищут двух пропавших подростков

Происшествия
Поисковые мероприятия пока успехом не увенчались

Тбилисский район, Краснодарский край, 9 февраля 2017, 17:13 — REGNUM  В Краснодарском крае пропали двое подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 9 февраля, о пропаже детей в полицию накануне поздно вечером сообщила их мать.

Жительница села Шереметьевского Тбилисского района рассказала, что ее 13-летния дочь и 15-летний сын ушли из дома и не вернулись.

Для розыска подростков был поднят личный состав тбилисской полиции. Созданы 20 поисковых групп из числа наиболее опытных сотрудников полиции. Стражам порядка помогают казаки и общественники .В поисковых мероприятиях задействовано 120 человек.

Проведенный подворовый обход в селе Шереметьевское, а также осмотр заброшенных и строящихся зданий результата пока не дал. Стражи порядка продолжают поиски: проверяют вокзалы, а также фирмы такси Тбилисского района. Возможно, дети могли уехать из села. Проводится проверка всех проходящих поездов. Полицейские, казаки и волонтеры осматривают берега реки Кубани вблизи села Шереметьевского.

ГУ МВД просит всех, кому известно о местонахождении детей, сообщить в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января о пропаже своего сына заявила жительница Белореченского района Кубани. Ее девятилетний ребенок после гулянья на улице пошел домой, чтобы переодеться. Но до дома не дошёл. На поиски отправились почти 300 человек. Тело мальчика было обнаружено три дня спустя недалеко от железнодорожных путей. По версии следствия, мальчик замерз.

Подробнее: На Кубани спасатели нашли тело пропавшего мальчика

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодарском крае около 80 человек ищут пропавшего мальчика

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