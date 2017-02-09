Вкладчики в Чувашии лишились 185 млн рублей

В суд ушло ещё одного уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды

Чебоксары, , 17:12 — REGNUM В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды. Пострадавшими по делу проходят 985 граждан, ущерб оценивается в 185 млн рублей похищены, сообщает Генпрокуратура РФ.

Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест». Согласно материалам дела, злоумышленники создали общество для привлечения средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60−79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты, говорится в сообщении.

«Впоследствии построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены», — говорится в сообщении.

Следствие также считает, что злоумышленники осуществляли легализацию полученных средств: деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты договоров займа, оказания услуг, а затем средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.

Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4ст. 174.1 УКРФ (легализация денежных средств). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксары для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Чувашии ежегодно возбуждаются и расследуются дела по факту организации финансовой пирамиды. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Экспресс Деньги 21», которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей. В Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, который по версии следствия в 2013 году в Чебоксарах учредил ООО «Народный сейф» и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в «финансовую пирамиду». Ущерб оценивается в 8 млн рублей. В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей.

В ноябре 2015 года прокуратура заинтересовалась деятельностью кредитного потребительского кооператива «Финансовый двор», оценив общую сумму похищенных средств граждан в 5,5 млн рублей. В июле 2015 года фигурантом уголовного дела стал руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательный Союз», ущерб оценивался в 50 млн рублей. Тогда же по материалам прокурорской проверки под уголовное преследование попали руководители ООО «Народный сейф» (пострадавшими проходили 30 граждан, сумма ущерба оценивалась в 10 млн рублей). В апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал». Потерпевшими считались более 100 граждан, ущерб оценивался в 20 млн рублей.