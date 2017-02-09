Куала-Лумпур, , 17:04 — REGNUM У берегов Малайзии обнаружили тела шести пассажиров перевернувшегося судна, которое направлялось в Индонезию, сообщает 9 февраля Agence France-Presse.

Сотрудники береговой охраны Малайзии обнаружили шесть погибших пассажиров, включая троих детей, заявил представитель Малазийского морского агентства по исполнительному производству Авил Камсари.

На борту затонувшего судна находилось более 10 человек.

Напомним, инцидент произошел вечером 7 февраля, когда пассажирское судно направилось из малазийского штата Сабах в Индонезию. Местным рыбакам удалось спасти двух пассажиров.

Несчастные случаи на водных путях между Индонезией и Малайзией происходят не редко. Пассажирские суда часто переполнены рабочими из Индонезии, которые направляются на фабрики и плантации, расположенные в Малайзии.

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