Смертельная игра в снежки: в Оренбуржье школа заплатит за гибель ученицы

Школьники после уроков играли во дворе образовательного учреждения в снежки. Девочке пришелся удар в голову. От травмы ребенок скончался

Оренбург, , 16:32 — REGNUM В Оренбургской области суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей ученицы пятого класса. Девочка скончалась после удара в голову снежком. Игру дети затеяли после уроков во дворе школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Как установлено в судебном заседании, трагедия произошла в марте 2016 года на территории школы в городе Орске. После уроков ученики четвертого и пятого классов стали играть в снежки. Один из ребят кинул снежок в девочку, попав ей прямо в голову. Девочка почувствовала себя плохо и пошла домой. Вечером самочувствие ребенка ухудшилось, она потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи были не в силах ей помочь. Девочка скончалась от полученной травмы головы.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия для учеников и несет ответственность за их жизнь и здоровье. Поскольку должный контроль за учащимися на территории школы обеспечен не был, суд пришел к выводу о наличии в произошедшем вины образовательного учреждения.

Суд постановил взыскать в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции постановил взыскать в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с таким решением администрация школы подала апелляцию. Судебная коллегия Оренбургского областного суда рассмотрела жалобу и оставила ее без удовлетворения.

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