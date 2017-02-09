Четверг, 09 Февраля 2017 года
17:54:12 МСК

Смертельная игра в снежки: в Оренбуржье школа заплатит за гибель ученицы

Происшествия
Школьники после уроков играли во дворе образовательного учреждения в снежки. Девочке пришелся удар в голову. От травмы ребенок скончался

Оренбург, 9 февраля 2017, 16:32 — REGNUM  В Оренбургской области суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей ученицы пятого класса. Девочка скончалась после удара в голову снежком. Игру дети затеяли после уроков во дворе школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Как установлено в судебном заседании, трагедия произошла в марте 2016 года на территории школы в городе Орске. После уроков ученики четвертого и пятого классов стали играть в снежки. Один из ребят кинул снежок в девочку, попав ей прямо в голову. Девочка почувствовала себя плохо и пошла домой. Вечером самочувствие ребенка ухудшилось, она потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи были не в силах ей помочь. Девочка скончалась от полученной травмы головы.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия для учеников и несет ответственность за их жизнь и здоровье. Поскольку должный контроль за учащимися на территории школы обеспечен не был, суд пришел к выводу о наличии в произошедшем вины образовательного учреждения.

Суд постановил взыскать в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции постановил взыскать в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с таким решением администрация школы подала апелляцию. Судебная коллегия Оренбургского областного суда рассмотрела жалобу и оставила ее без удовлетворения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье игра в снежки для школьницы стала смертельной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
Главное сегодня
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
ещё главное