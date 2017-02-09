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СМИ: В Финляндии российскую госкомпанию обманули на миллионы евро

Происшествия
Название российской госкомпании не раскрывается

Хельсинки, 9 февраля 2017, 16:30 — REGNUM  Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) сообщила о предварительном расследовании крупных махинаций с недвижимостью, в результате которых пострадала российская государственная компания. Об этом сегодня, 9 января, сообщает финский национальный вещатель YLE.

По информации ЦКП, российское государство в мае 2012 года продало финской компании 58 квартир, расположенных в столичном регионе, и получило взамен офисное здание, находящееся в престижном районе Хельсинки Лауттасаари. Финская сторона сразу же перепродала недвижимость риэлторским компаниям.

Полиция подозревает директора финской компании и его сына в участии в мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем. В совершении правонарушений подозреваются также адвокат, работающий в Финляндии и человек, представивший оценку стоимости недвижимости.

«Российская Федерация решила поменять жилые квартиры на офисы, которыми легче управлять. Сделку готовили в течение нескольких лет. Подозревается, что при заключении первой сделки установили слишком низкую цену, а после этого недвижимость продали в соответствии с рыночной стоимостью. Стороны сделки перевели четыре с половиной миллиона евро на счет в швейцарском банке», — рассказал руководитель расследования, уголовный инспектор ЦКП Ярмо Койстинен.

Как отмечает финское СМИ, бывший директор российской госкомпании признал свою вину и приговорен в РФ к четырем годам лишения свободы. По словам Койстинена, расследование дела началось после внутренней проверки, проведенной в России. «Они (российская сторона — прим. ИА REGNUM ) заметили, что квартиры находились в престижных районах, и удивились, почему недвижимость продали по такой низкой цене. Потом российские власти обратились к нам, и мы начали собственное расследование», — пояснили в ЦКП.

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