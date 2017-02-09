Не найдя дома наркотиков, нижегородец избил дочь, ранил жену и убил собаку

Усадив домочадцев на диван и держа в руке нож, злоумышленник угрожал им убийством

Нижний Новгород, , 16:15 — REGNUM Житель Нижнего Новгорода, не найдя дома наркотиков, жестко отыгрался на своих домочадцах.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил найти якобы имеющиеся в квартире наркотики. После того, как поиск не дал желаемых результатов, он избил 9-летнюю дочь, нанеся ей несколько ударов по лицу.

Мать ребенка пыталась заступиться за дочь, и за это получила удар ножом в живот.

После этого мужчина усадил домочадцев на диван и держа в руке нож, начал угрожать им убийством.

Обеспокоенные криками соседи начали звонить в дверь квартиры. В ответ на это злоумышленник запретил открывать кому-либо дверь. После того, как залаяла их собака, мужчина нанес на глазах у малолетней дочери стаффордширскому терьеру не менее 9 ножевых ранений, от которых животное скончалось.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель в присутствии малолетних»).

Сам мужчина признал вину только по по ст. 245 УК РФ.