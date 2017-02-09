Житель Котласа работал водителем «скорой» по поддельным документам

Архангельск, , 16:00 — REGNUM Заместителем Котласского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Котласа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Установлено, что Еремеев в июне 2016 г. через сеть «Интернет» приобрел подложное водительское удостоверение на свое имя у неустановленного лица за 26 тыс. рублей.

В последующем использовал это водительское удостоверение, предъявив при трудоустройстве водителем в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», проработав там с 26 сентября по 25 декабря 2016 г., а также при заключении договора страхования автогражданской ответственности. После совершенного Еремеевым 21 декабря 2016 г. ДТП и вскрылся факт наличия у него подложного водительского удостоверения.

Еремеев вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, написал явку с повинной.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Котласского судебного района для рассмотрения по существу.