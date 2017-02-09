Кировского подростка подозревают в экстремизме

Молодой человек распространял в социальной сети националистические рисунки и записи

Киров, , 15:59 — REGNUM В Кировской области 17-летнего жителя Юрьянского района подозревается в распространении экстремистских материалов. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По данным следствия, более года молодой человек через мобильный телефон размещал на своей странице в социальной сети рисунки и надписи, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти в отношении одной из национальности.

В настоящее время следователями начали комплексную психолого-лингвистическую экспертизу страницы, принадлежащей подозреваемому.

Кроме того, следственные органы намерены активизировать работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экстремистской направленности, разработке комплекса профилактических мер, нацеленных на недопущение совершения преступлений указанной категории и, прежде всего, в среде несовершеннолетних.