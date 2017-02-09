В ярославском парке активного отдыха не нашлось ни врача, ни аптечки

Ярославль, , 15:12 — REGNUM В парке активного и семейного отдыха «Забава» на турбазе в Белкино при падении с моста получил травму головы несовершеннолетний ребенок. При этом в парке не оказалось ни дежурного врача, ни персонала, обученного оказанию первой помощи. Лишь спустя некоторое время на место происшествия прибыла бригада медиков и пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Как сообщает сайт Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, в настоящий момент проводится доследственная проверка на предмет установления в действиях руководства туристического комплекса наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По результатам инспекции парка отдыха «Забава» Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин вынес предварительное заключение о несоответствии инженерных сооружений парка требованиям безопасности, регламентируемых ГОСТ. Мост, ставший причиной трагедии, Михаил Крупин потребовал закрыть до приведения его в надлежащее состояние. Омбудсмен отметил, что в парке, специализирующемся на активном отдыхе, нет квалифицированного медицинского персонала, способного оказать экстренную помощь. Он потребовал в течение 5 дней устранить эту проблему и незамедлительно обеспечить парк аптечками.

«Ребенок поскользнулся на мосту и стал падать. Мост просто не имеет ограждения и поэтому у мальчика почти не было шансов. Семья шла гуськом, мама не успела схватить сына, помочь ему. Кстати, под мостом проходит трасса для езды на снегоходах. Хорошо, что никто не проезжал в это время. Мы продолжаем проверку парка. Изучаем документы, работаем в медицинских учреждениях и окончательное заключение еще не готово, но мы вынесли предварительное. Подобная безалаберность недопустима! Парк «Забава» продолжает работать, даже в день проверки туда приехало два автобуса с детьми. Увы, наши рекомендации не обязательны к выполнению, но их необходимо исполнить во имя безопасности детей. Мы параллельно проверили два парка и там ситуация нормальная. Есть медики, инструктора, аптечки. Даже удивительно, что «Забава» так плохо себя показала», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.