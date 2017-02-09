Алтайский край — в плену снежной стихии и военных

Дороги перекрыты уже в двух направлениях, а вечером трассу в районе с. Полковниково перекроют военные

Барнаул, , 15:06 — REGNUM Погодные условия вновь осложнили дорожную обстановку в Алтайском крае. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня вечером, 9 февраля, Госавтоинспекция Алтайского края проинформировала о временном ограничении движения для всех видов транспортных средств по двум направлениям: «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО» (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска — с 0 по 80 км.) и «Рубцовск — Угловское — Михайловское» (в границах Рубцовского района — с 7 по 47 км.).

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Помимо этого, с 22 часов 40 минут до 01 часа 50 минут запланировано движение военной колонны на автодороге «полевой район (с. Контошино — Р-256 — с. Полковниково — в/ч 29 551» с 262 км по 263 км.). По этой причине движение для всех видов транспорта будет ограничено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весь февраль на Алтае, где расположено Барнаульское соединение РВСН, будет вестись отработка противодействия воздушному и наземному противнику.

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