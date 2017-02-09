Соратники Порошенко устроили потасовку в Раде, пострадал пиджак — видео

Киев, , 15:02 — REGNUM На утреннем пленарном заседании Верховной рады, в ходе которого обсуждался законопроект о Конституционном суде Украины, между депутатами от «Блока Петра Порошенко» произошла потасовка. Видеозапись инцидента опубликована на видеохостинге YouTube.

Участниками конфликта стали Иван Мельничук и Сергей Лещенко, а поводом выступил пост в соцсети Facebook, уточняет телеканал «112 Украина». Потасовка произошла в центральном проходе сессионного зала и продолжалась недолго — коллеги разняли спорщиков. Однако Мельничук успел оторвать рукав от пиджака Лещенко.

Как пояснил позже Лещенко, он написал на своей странице в «Фейсбуке», что ряд депутатов умышленно не ходят на заседания антикоррупционного комитета, чтобы остальным не удалось собрать кворум. Мельничук, возмущенный публикацией, силой решил выяснить отношения.

«Пострадал пиджак, это символично — когда нет аргументов, начинают рвать одежду. Вы можете метаться, отправлять ботов, выдумывать уголовные дела, я буду рассказывать про их коррупцию ежедневно», — сказал Лещенко.