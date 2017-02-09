В результате пожара на складе компании Samsung в КНР никто не пострадал

ЧП на складе корейской корпорации не связан с самовоспламенением литиевых аккумуляторов

Тяньцзинь, Китай, , 15:00 — REGNUM Руководство корейской компании Samsung SDI Co., являющейся официальным поставщиком литиевых аккумуляторов для смартфонов Samsung, опровергло информацию о том, что пожар, вспыхнувший на складе компании 8 февраля, был вызван самовоспламенением аккумуляторных батарей.

Согласно заявлению бюро общественной безопасности Тяньцзиня, пожар на складе Samsung SDI Co. вспыхнул 8 февраля примерно в 6:17 по местному времени. Сразу после звонка очевидцев к месту ЧП прибыли 12 пожарных расчетов, пишет «Жэньминь жибао».

Тушением пожара занимались около 110 сотрудников пожарной службы. Возгорание удалось ликвидировать к 7:55. В результате инцидента никто не пострадал. Сразу после появления информации о пожаре на складе Samsung SDI Co. ряд китайских СМИ распространили новость о том, что пожар был вызван воспламенением аккумуляторов, которыми оснащаются смартфоны Galaxy Note 7.

Руководство корейской компании опровергло данную информацию, отметив, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. Расследование причин ЧП продолжается.

Samsung SDI Co. является главным поставщиком литиевых аккумуляторов для продукции компаний Samsung, Apple и Nokia. Заводы и склады компании расположены в Тяньцзине Хэфэе, Сучжоу, Уси, и Сиане.