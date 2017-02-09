Во Владимирской области неизвестные обстреляли три школы

Окна школ были обстреляны во время занятий

Владимир, , 14:55 — REGNUM В городе Муром Владимирской области неизвестные обстреляли из пневматики окна трех школ. Как сообщает портал «Муром24», случаи происходят в течение двух недель, последний — 8 февраля.

8 февраля пострадали окна группы продленного дня школы №12 примерно в 14:00. Дети в этот момент спали, никто не пострадал.

Сейчас полиция, куда обратились сотрудники школ, ищет стрелявших.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Волгограде подростки обстреляли из пневматики окна трамвая.

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