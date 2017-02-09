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На Среднем Урале перенесено рассмотрение судом «дела Тропиканки»

Происшествия
Из-за болезни одного из подсудимых

Алапаевск, Свердловская область, 9 февраля 2017, 14:48 — REGNUM  На Среднем Урале начало судебного процесса по громкому уголовному делу о мошенничестве с банковскими кредитами и серии убийств в Алапаевском районе перенесено на 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Причиной переноса стала болезнь одного из подсудимых. Также трём подсудимым был продлён срок содержания под стражей ещё на шесть месяцев, уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня перед судом должны были предстать предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева, а также три жителя посёлка Нейво-Шайтанский: Светлана Степенько (в посёлке её прозвали «Тропиканка»), Илья Муравьев и Вячеслав Неглец.

По версии следствия, Наталья Глаголева, являясь владельцем магазина, в котором осуществлялась продажа дорогостоящих изделий из меха и кожи, вступила в сговор со Светланой Степенько, которая ранее задолжала ей значительную денежную сумму. Предприниматель предложила знакомой подыскивать и доставлять в ее магазин социально-неблагополучных граждан для последующего оформления на них кредита для приобретения товаров в этом же магазине, но без фактической передачи кому-либо этих товаров, и без дальнейшего погашения взятых кредитов. Таким образом она предложила ей погасить задолженность.

Впоследствии, как считает следствие, Светлана Степенько нашла сообщников, которые помогали разыскивать граждан, вводить их в заблуждение и оформлять через магазин Натальи Глаголевой банковские кредиты. Ими было привлечено трое граждан, а общая сумма нанесённого ущерба банку их мошенническими действиями составила свыше 230 тысяч рублей.

Когда стало известно, что служба собственной безопасности банка заинтересовалась сомнительными кредитами, злоумышленники решили избавиться от потенциальных свидетелей преступления. Задуманное было ими реализовано в период с декабря 2015 по январь 2016 года, когда были убиты потерпевшие, причём два преступления были инсценированы подельниками как случайные смерти. Одну из жертв злоумышленники напоили спиртным и устроили поджог, в результате чего потерпевший задохнулся продуктами горения. Пенсионерку, которую обманным путём заставили оформить кредит, обещая социальные льготы, вывезли в малолюдное место и оставили замерзать. В результате она скончалась от переохлаждения. В третьем случае было сымитировано разбойное нападение — мужчина был избит железным прутом и скончался от травмы головы.

Отметим, что теперь подсудимым в зависимости от степени их участия и причастности к преступлениям (мошенничество и убийства) грозит наказание от четырёх лет лишения свободы до пожизненного срока.

Читайте ранее в этом сюжете: Громкое дело о мошенничестве и убийствах на Среднем Урале дошло до суда

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