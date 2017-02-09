В результате взрыва на АЭС во Франции пострадало пять человек
Они отравились продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает
Париж, 9 февраля 2017, 14:23 — REGNUM
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва на АЭС «Фламанвиль» во Франции, сообщает Europe1.
По предварительным данным, пять человек отравились продуктами горения, но их здоровью ничего не угрожает.
Напомним, взрыв на АЭС произошел в машинном зале станции, в результате чего начался пожар. По официальным данным, угрозы радиоактивного заражения нет, пожар локализован.
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