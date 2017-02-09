В иракской Басре убит лидер местной «Хезболлы»

Багдад, , 14:17 — REGNUM Лидер шиитской группировки «Катаиб Хезболла» — подразделения «Хезболлы» в Ираке — был убит на юге страны в провинции Басра, заявили в местных правоохранительных органах. Об этом сообщает Anadolu.

«Генеральный секретарь движения «Катаиб Хезболла» Бассем аль-Мусави был убит. Неизвестные открыли огонь по его машине в Басре», — поделился информацией майор полиции города Басра Джума аль-Хамрани.

Соратник аль-Мусави был ранен, а нападавшие сумели скрыться с места события. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

Напомним, «Катаиб Хезболла» в Ираке — группировка, которую не следует путать с «Хезболлой» в Ливане, действующая на территории Ирака и Сирии, принимает активное участие в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и является частью проиранских шиитских формирований в Ираке.