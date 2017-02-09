Работа реактора АЭС «Фламанвиль» остановлена после взрыва

Париж, , 14:17 — REGNUM Один из двух реакторов французской АЭС «Фламанвиль» остановлен после взрыва, произошедшего в машинном зале станции. Об этом 9 февраля сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление властей департамента Манш.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали пять человек: у них отмечена легкая степень интоксикации. Власти также сообщают, что угроза радиоактивных выбросов и утечек отсутствует. В качестве возможной причины аварии названо короткое замыкание. На месте работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на атомной станции «Фламанвиль» прогремел 9 февраля около 10:00 по местному времени (12:00 мск). В составе АЭС. расположенной на берегу пролива Ла-Манш, находятся два энергоблока, еще один блок строится.

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