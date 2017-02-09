В Финляндии туристы напали на гидов из-за пропущенного северного сияния

Сопровождавшие группу гиды вызвали полицию после того, как туристы так и не смогли полюбоваться на северное сияние

Рованиеми, Финляндия, , 14:12 — REGNUM В Финляндии группа китайских туристов напали на гидов туристической компании из-за того, что не смогли в туре «охота за северным сиянием» увидеть природное явление, сообщает норвежский телеканал NRK.

Инцидент произошел в городе Рованиеми (Лапландия). Сопровождавшие группу гиды вызвали полицию после того, как туристы так и не смогли полюбоваться на северное сияние. Справиться сами, когда их окружили рассерженные туристы, они не смогли.

Полицейские разъяснили туристам, что гиды никак не могут повлиять на то, чтобы северное сияние появилось. Однако туроператор со своей стороны обязан был предупредить туристов, что не все зависит от них.

Уточняется, что во время пребывания группы в Лапландии была облачная погода ‑ и туристы не увидели природный феномен. В некоторых компаниях туристов страхуют от подобных случаев, если они не увидели северное сияние, то могут приехать на следующий год.