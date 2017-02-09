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Возле рынка в столице Киргизии саперы искали «бомбы»

Происшествия
Нашли раритетную амуницию от ППШ и пулемета Дегтярева

Бишкек, 9 февраля 2017, 14:01 — REGNUM  В правоохранительные органы Бишкека сегодня, 9 февраля, поступил звонок от жителя столицы Киргизии, рассказавшего об обнаруженных в мусорном баке возле Ортосайского базара подозрительных предметах, похожих на взрывные устройства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД, которые в ходе осмотра мусорного бака обнаружили 3 учебные мины, а также пустые магазины от пистолета-пулемета Шпагина и пулемета Дегтярева.

В настоящее время милиция и спецслужбы этой среднеазиатской страны проводят оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, выбросивших вышеназванную амуницию и имитирующие взрывные устройства предметы.

ИА REGNUM напоминает, что конце сентября 2016 года спецслужбы Киргизии смогли предотвратить двойной теракт, обезвредив два самодельных взрывных устройства, заложенных террористами возле магазина в Бишкеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Киргизии предотвратили двойной теракт

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