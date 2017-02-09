На АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв

Париж, , 13:46 — REGNUM Мощный взрыв прогремел 9 февраля в машинном зале АЭС «Фламанвиль», сообщает Ouest France.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск), на место происшествия выехали спасательные службы. По предварительным данным, в результате взрыва могли быть жертвы.

Тем не менее, местные власти заявили, что угрозы радиоактивного загрязнения нет.

АЭС находится на севере Франции — на берегу пролива Ла-Манш. Всего в составе АЭС находятся два энергоблока, идет строительство третьего.

Читайте развитие сюжета: Работа реактора АЭС «Фламанвиль» остановлена после взрыва