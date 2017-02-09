В Тамбове началась проверка из-за отказа скорой помощи ехать на вызов

Тамбов, , 13:30 — REGNUM Прокуратура Тамбовской области начала проверку по факту отказа скорой помощи ехать на вызов к 68-летней женщине, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Ранее СМИ написали о том, что медиков пришлось ждать в течение суток. В результате женщина скончалась.

Информация была размещена на портале LifeTambov. По данным издания, в субботу у женщины случился инфаркт. Ее муж позвонил в скорую, но диспетчер посоветовала выпить «Корвалол» и принять таблетки, а врача вызвать после выходных. Только к вечеру воскресенья врачи все-таки решили, что таблетка при описываемых симптомах не поможет. Врачи забрали женщину в больницу, но спасти ее не удалось. Причем, причины отказа медики не сообщали.

«Я уже хотел звонить в милицию. Потом уже в воскресенье, после очередной моей истерики в трубку, в 03 меня соединили с «Домашним доктором» и перенаправили вызов», — цитирует издание муж умершей.

В прокуратуре сообщили, что сейчас началась проверка, по результатам которой ведомство примет меры реагирования.