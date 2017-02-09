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На Урале по факту нападения на оппонента барда Новикова возбуждено дело

Происшествия
Ранее пострадавший адвокат написал заявление с обвинениями барда в клевете

Екатеринбург, 9 февраля 2017, 13:09 — REGNUM  В Екатеринбурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения неизвестными побоев адвокату обманутых пайщиков «Бухты Квинс» Дмитрию Рожину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«По факту нападения на гражданина, о котором идет речь, сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №13 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации — побои. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников», — сообщил официальный представитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

В пресс-службе полиции уточнили, что, по словам заявителя, около 21:40 по местному времени (19:40 мск) он подъехал на автомобиле «Ниссан» к паркингу. На выходе из него заметил двух мужчин, которые под предлогом закурить избили его и скрылись. Потерпевший дошел до поста охраны паркинга, откуда и последовал сигнал в ОВД.

«Прибывшие на место сотрудники полиции опросили пострадавшего, изъяли ряд вещественных доказательств и на данный момент устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», — добавил Валерий Горелых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о факте нападения адвокат Дмитрий Рожин заявил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, нападавшие передали ему привет от руководителя екатеринбургского Театра эстрады, известного уральского барда Александра Новикова. Также он сообщил о том, что якобы ранее нападавшие ему уже угрожали, а в этот раз его ударили кастетом по голове, сбили с ног и начали пинать.

Напомним, что ранее адвокат, который представляет интересы обманутых пайщиков «Бухты Квинс», написал заявление с обвинениями Александра Новикова в клевете. Также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве с деньгами пайщиков, в котором подозреваются уральский бард и его бизнес-партнёр, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Ранеев этом сюжете: Делобарда Новикова: арест земли и демарш пайщиков

Уголовное дело об обманутых пайщиках было возбуждено в ноябре 2015 года. 65 человек вложили в строительство 150 миллионов рублей. Произошло это ещё в 2008 году. В 2012-м дома планировалось сдать, но этого так и не случилось. В конце 2016 года, правоохранительные органы задержали Михаила Шилиманова, а затем и Александра Новикова — им были предъявлены обвинения. Теперь фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

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