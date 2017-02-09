Землетрясение в Китае: пострадали 5 человек, повреждены десятки зданий

Пекин, , 12:55 — REGNUM Власти провинции Юньнань оценили разрушения, возникшие в результате землетрясения магнитудой 4,9, зафиксированного 8 февраля в 19:11 по местному времени. В результате землетрясения травмы различной степени тяжести получили 5 жителей уезда Лудян, повреждены не менее 20 зданий.

В настоящее время все пострадавшие находятся под постоянным медицинским наблюдением. Как сообщают медики, их жизням ничто не угрожает. Власти провинции уже заявили, что всем пострадавшим от природного катаклизма будет выплачена компенсация за счет провинциального бюджета, пишет «Сина синьвэнь».

Как отметили представители провинциального правительства, в результате землетрясения были повреждены около 20 зданий, построенных еще в середине прошлого века. В настоящее время их обследуют инженеры, в случае если данные строения будут признаны опасными, они будут снесены, а на их месте будут построены новые дома для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 на территории провинции Юньнань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Читайте ранее в этом сюжете: На территории КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9