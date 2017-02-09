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Чувашского педагога оштрафовали за избиение ученика

Происшествия
Семиклассника, нарушавшего дисциплину на уроке, учитель хватал за волосы и толкнул так сильно, что ученик ударился о шкаф

Чебоксары, 9 февраля 2017, 12:52 — REGNUM  В Аликовском районе Чувашии оштрафовали учителя, обвинявшегося в избиении семиклассника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, помимо штрафа, педагога лишили права заниматься педагогической деятельностью сроком два года.

Установлено, что в период с 15 февраля по 14 марта 2016 года учитель «неоднократно применял недопустимые способы воспитания» в отношении семиклассника, нарушавшего дисциплину на уроке. «Учитель дёргал его за волосы и ударил по уху. Затем он толкнул его так, что ученик ударился о шкаф. После этого схватил семиклассника и ударил коленом в живот, и скрутив за спину левую руку, ударил по левой руке», — говорят в ведомстве. В результате школьник упал на пол и получил растяжение руки.

«Мужчина не признал свою вину, показал, что учащийся его оговаривает», — отмечают в прокуратуре. Педагог обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением с несовершеннолетним). Мировой судья судебного участка №1 Аликовского района признал педагога виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком 2 года.

Напомним, в ноябре 2015 года в Вурнарском районе Чувашии был вынесен приговор 51-летней учительнице, которая била одного из первоклассников указкой и ключом. Суд назначил ей более 3,5 лет лишения свободы условно. СУСК по Чувашии и судом было установлено, что в декабре 2014 и мае 2015 года во время уроков учительница трижды применяла в отношении 8-летнего ученика недозволенные методы воздействия. Она наносила ему побои по голове деревянной указкой, ключом и руками. О произошедшем стало известно после появления в интернете видеозаписи с побоями. После этого учительница уволилась из школы.

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