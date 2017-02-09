Четверг, 09 Февраля 2017 года
13:19:12 МСК

Боевики из Дагестана совершили около 800 преступлений за пределами России

Происшествия
Всего за прошлый год была выявлена почти тысяча преступлений террористической направленности

Махачкала, 9 февраля 2017, 12:44 — REGNUM  За 2016 год в Дагестане выявлено 966 преступлений террористического характера. Из них более 80% были совершены дагестанскими боевиками за пределами России. Количество преступлений террористической направленности выросло по сравнению с 2015 годом на 287. Такую информацию озвучил в ходе коллегии по итогам деятельности прокуратуры глава ведомства Рамазан Шахнавазов, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Из доклада прокурора также стало известно, что 618 выявленных преступлений связаны с участием в незаконных вооруженных формированиях либо пособничеством боевикам. В течение прошлого года в суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

Кроме того, в ходе спецопераций в 2016 году были задержаны 315 членов НВФ и их пособников. Еще 99 боевиков были нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления.

Читайте также по теме: В Дагестане в 2016 году ликвидировано около 90 боевиков

За год в Дагестане задержано 200 боевиков и их пособников

Кроме того, выявлено 26 преступлений, связанных с финансированием терроризма и незаконных вооруженных формирований. По результатам расследования в суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

По результатам проверок в сети Интернет были установлены 250 информационных ресурсов, содержащих материалы экстремистского содержания. В настоящее время Роскомнадзор уже заблокировал 145 таких ресурсов. 19 заключений о наличии в информационных материалах призывов к осуществлению экстремистской деятельности направлены в Генеральную прокуратуру РФ .

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Ели завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
ещё главное