Боевики из Дагестана совершили около 800 преступлений за пределами России

Всего за прошлый год была выявлена почти тысяча преступлений террористической направленности

Махачкала, , 12:44 — REGNUM За 2016 год в Дагестане выявлено 966 преступлений террористического характера. Из них более 80% были совершены дагестанскими боевиками за пределами России. Количество преступлений террористической направленности выросло по сравнению с 2015 годом на 287. Такую информацию озвучил в ходе коллегии по итогам деятельности прокуратуры глава ведомства Рамазан Шахнавазов, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Из доклада прокурора также стало известно, что 618 выявленных преступлений связаны с участием в незаконных вооруженных формированиях либо пособничеством боевикам. В течение прошлого года в суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

Кроме того, в ходе спецопераций в 2016 году были задержаны 315 членов НВФ и их пособников. Еще 99 боевиков были нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления.

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За год в Дагестане задержано 200 боевиков и их пособников

Кроме того, выявлено 26 преступлений, связанных с финансированием терроризма и незаконных вооруженных формирований. По результатам расследования в суды направлено 194 уголовных дела о преступлениях террористического характера.

По результатам проверок в сети Интернет были установлены 250 информационных ресурсов, содержащих материалы экстремистского содержания. В настоящее время Роскомнадзор уже заблокировал 145 таких ресурсов. 19 заключений о наличии в информационных материалах призывов к осуществлению экстремистской деятельности направлены в Генеральную прокуратуру РФ .