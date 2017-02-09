Пять нефтяных скважин горят к югу от Мосула

Они были подожжены террористами, чтобы задержать наступление правительственных войск на город

Багдад, , 12:44 — REGNUM Пожар на пяти нефтяных скважинах, подожженных боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), все еще продолжается, говорится в заявлении министерства нефти Ирака. Об этом сообщает Reuters.

Служащие государственной нефтяной компании North Oil Company работают над тем, чтобы локализовать очаги возгорания.

Террористы подожгли нефтяные скважины, чтобы замедлить продвижение иракских войск на Мосул, последний крупный оплот боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Нефтяные месторождения являются одним из основных источников доходов для террористов.

Напомним, в настоящий момент в руках правительственных войск находится весь Восточный Мосул, в руках террористов находится Западный Мосул, в котором проживает до 750 тыс. человек.

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