Четверг, 09 Февраля 2017 года
13:23:04 МСК

В Зауралье осуждены пять человек за побег из колонии

Происшествия
При задержании один из них оказал сопротивление спецназовцу

Кетово, Курганская область, 9 февраля 2017, 12:33 — REGNUM  В курганском Кетово суд вынес приговор в отношении пяти осужденных, дважды пытавшихся сбежать из исправительной колонии. В общей сложности виновным лицам определено наказание свыше 45 лет лишения свободы с учетом сроков наказаний, которые уже имелись у заключенных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что отбывая наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области (расположена в селе Иковка Кетовского района) в начале апреля 2016 года осужденные замыслили побег. Большинство из них были осуждены за разбои и кражи, один — за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, и еще один — за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Сперва беглецы попытались вывести из строя электрический щиток, но замыкания не произошло. После чего они не оставили надежду на побег. И в ночь с 17 на 18 апреля взобрались на забор локального участка отряда №15, перебрались на трубы теплотрассы, по которым прошли до забора промышленной зоны исправительного учреждения и подошли к контрольно-пропускному пункту. Один из заключенных удерживал входную дверь. В этот момент двое других взобрались на крышу КПП и в этот момент они были обнаружены охраной.

На место происшествия прибыл отдел специального назначения «Мираж». Не желая повиноваться требованиям спецназовцев, один из осужденных кинул три кирпича в сторону оперуполномоченного штурмового отделения, после чего разбежался и попытался нанести ему удар связкой брусков, взятых на месте происшествия.

«В общей сложности судом виновным лицам определено наказание свыше 45 лет лишения свободы с учетом сроков наказаний, которые уже имелись у заключенных. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Один день на свободе провел отбывающий наказание в колонии-поселении Юргамышского района Курганской области, который пытался бежать в августе прошлого года. Отбывая наказания в ФКУ КП-5, мужчина был вывезен для выполнения работ на водный объект в село Кислянское и самовольно покинул место работ. Данное происшествие уголовным кодексом расценивается как побег из мест лишения свободы. Уже на следующий день беглец был задержан местной полицией. За побег суд назначил ему наказание в виде 2,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Ели завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
ещё главное