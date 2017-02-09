В Зауралье осуждены пять человек за побег из колонии

Кетово, Курганская область, , 12:33 — REGNUM В курганском Кетово суд вынес приговор в отношении пяти осужденных, дважды пытавшихся сбежать из исправительной колонии. В общей сложности виновным лицам определено наказание свыше 45 лет лишения свободы с учетом сроков наказаний, которые уже имелись у заключенных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что отбывая наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области (расположена в селе Иковка Кетовского района) в начале апреля 2016 года осужденные замыслили побег. Большинство из них были осуждены за разбои и кражи, один — за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, и еще один — за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Сперва беглецы попытались вывести из строя электрический щиток, но замыкания не произошло. После чего они не оставили надежду на побег. И в ночь с 17 на 18 апреля взобрались на забор локального участка отряда №15, перебрались на трубы теплотрассы, по которым прошли до забора промышленной зоны исправительного учреждения и подошли к контрольно-пропускному пункту. Один из заключенных удерживал входную дверь. В этот момент двое других взобрались на крышу КПП и в этот момент они были обнаружены охраной.

На место происшествия прибыл отдел специального назначения «Мираж». Не желая повиноваться требованиям спецназовцев, один из осужденных кинул три кирпича в сторону оперуполномоченного штурмового отделения, после чего разбежался и попытался нанести ему удар связкой брусков, взятых на месте происшествия.

«В общей сложности судом виновным лицам определено наказание свыше 45 лет лишения свободы с учетом сроков наказаний, которые уже имелись у заключенных. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Один день на свободе провел отбывающий наказание в колонии-поселении Юргамышского района Курганской области, который пытался бежать в августе прошлого года. Отбывая наказания в ФКУ КП-5, мужчина был вывезен для выполнения работ на водный объект в село Кислянское и самовольно покинул место работ. Данное происшествие уголовным кодексом расценивается как побег из мест лишения свободы. Уже на следующий день беглец был задержан местной полицией. За побег суд назначил ему наказание в виде 2,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.