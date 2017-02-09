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В замерзающем посёлке под Мурманском проведут ремонт отопительной системы

Происшествия
В детском саду в Спутнике поддерживается приемлемая температура, сообщила администрация учреждения

Мурманск, 9 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  

В посёлке Спутник в Мурманской области проведут ремонт отопительной системы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в письме, направленном в адрес отделения Общероссийского народного фронта из регионального министерства образования и науки.

«По информации заведующей детского сада, снижение температурного режима в помещениях учреждения возникло из-за аварии в системе теплоснабжения п. Спутник, не связанного с деятельностью учреждения, — сообщается в документе. — Температура в двух группах в течение дня поддерживается в рамках действующих санитарных норм. Ремонтные работы по отопительной системе запланированы на 10 февраля 2017 года».

По данным Общероссийского народного фронта, семьи военных вот уже несколько лет живут в холодных квартирах. Есть многочисленные претензии и к обслуживанию специализированного жилого фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские общественники намерены добиваться предоставления качественных коммунальных услуг в населённом пункте. Сейчас в ОНФ готовят соответствующие обращения к командованию Северного флота и в прокуратуру.

Отметим также, что ООО «ГУЖФ» обратилось в ИА REGNUM с просьбой разместить на сайте агентства официальный комментарий, в котором предприятие излагает свою версию происходящего в поселке Спутник, винит в проблемах жителей нерадивых контрагентов и сообщает о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Поселку Спутник в Мурманской области объясняют, почему он замерзает

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