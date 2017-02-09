В провинции Сычуань зарегистрированы 2 новых случая заражения вирусом H7N9

Два жителя китайской провинции находятся в больнице в критическом состоянии

Чэнду, Китай, , 12:22 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила информацию о заражении двух местных жителей смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп. Оба случая были зарегистрированы на территории г. Суйнин.

В настоящее время зараженные находятся под постоянным медицинским наблюдением. Врачи оценивают их состояние как критическое. Власти провинции Сычуань приняли меры по предотвращению эпидемии птичьего гриппа, пишет «Сина синьвэнь».

Первые случаи заражения вирусом H7N9 на территории Сычуани были зафиксированы 3 февраля. Двое местных жителей были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Тайване зарегистрирован первый в 2017 г. случай заражения домашней птицы опасным вирусом H5N6, также известным как птичий грипп. Зараженные птицы были уничтожены на территории одного из фермерских хозяйств в уезде Хуалянь.

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