Белгородский полицейский, обвиняемый в избиении, арестован на 2 месяца

Белгород, , 12:13 — REGNUM В Белгороде начальник ОМВД России по Прохоровскому району, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского областного суда, это решение обжаловала защита обвиняемого, но 9 февраля апелляционная инстанция оставила решение по мере пресечения без изменений.

По версии следствия, 23 ноября 2016 года житель Прохоровского района был приглашен в отдел полиции для беседы о причастности к совершению преступлений. Когда он находился в служебном кабинете, туда вошли обвиняемые — начальник ОМВД и его подчиненный, — которые нанесли мужчине около 50 ударов по различным частям тела, а затем надели на него наручники и насильно влили в рот алкоголь, чтобы привлечь к административной ответственности.

Начальник ОМВД и его подчиненный обвиняются по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». 3 февраля 2017 года Свердловский районный суд города Белгорода удовлетворил ходатайства СУ СК РФ по Белгородской области, избрав в отношении начальника ОМВД меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, в отношении его подчиненного — домашнего ареста на такой же срок. Более мягкая мера пресечения в отношении оперуполномоченного обусловлена тем, что он признал свою вину по предъявленному обвинению и сотрудничает со следствием.

Адвокат обвиняемого просил изменить меру на пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, но жалоба была отклонена. По данным региональных СМИ, обвиняемый пытался совершить суицид, но ему помешали. Сейчас он согласился сотрудничать со следствием.