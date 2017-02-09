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Незаконные премии: бюджет города в Оренбуржье не досчитался 1 млн рублей

Происшествия
Главврач поликлиники Медногорска начислял незаконно премии себе и бухгалтерам

Медногорск, Оренбургская область, 9 февраля 2017, 12:09 — REGNUM  В городе Медногорске Оренбургской области от Василия Шмакова, который являясь главным врачом стоматологической поликлиники, в 2007—2008 годах выписывал незаконно премии, в судебном порядке требуют возмещения ущерба. В результате преступных действий главврача в горбюджет не поступили денежные средства в размере более 1 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Основанием для предъявления иска послужило постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении ответчика за истечением сроков давности уголовного преследования. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с января 2007 по ноябрь 2008 года Василий Шмаков, находясь в должности главного врача стоматологической поликлиники Медногорска, за счет средств от оказания платных медицинских услуг незаконно начислял денежные премии себе и некоторым работникам поликлиники, которые не имели права на такое поощрение, поскольку в процессе оказания таких услуг непосредственного участия не принимали (работники бухгалтерии).

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Апелляционная жалоба Шмакова оставлена без удовлетворения.

Стоит отметить, за 2016 год правоохранительными органами Оренбургской области выявлено 391 преступление коррупционной направленности (2015 год — 321 факт). По данным надзорного ведомства, структура коррупционной преступности по сравнению с 2015 годом существенно не изменилась. В 2016 году доля зарегистрированных преступлений по фактам взяточничества составила 34,3%. Около половины криминальных деяний составили мошенничество и присвоение чужого имущества. За год зафиксировано восемь случаев злоупотребления должностными полномочиями.

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