В Москве из православного храма выкрали сейф с деньгами и драгоценностями

Неизвестные забрались в церковь через окно

Москва, , 11:42 — REGNUM Из Храма Блаженной Матроны Московской похищен сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Неизвестный пробрался в церковь через окно, передаёт телеканал НТВ.

Информация о похищении поступила от работников церкви: заявили о пропаже сейфа продавец-кассир и сторож. В сейфе находились 65 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск подозреваемых.

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