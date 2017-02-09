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Отравления метанолом в Калужской области: 17 смертей за год

Происшествия
Медики указали на всплеск числа отравлений в 2016 году
Дно
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Дно

Калуга, 9 февраля 2017, 11:27 — REGNUM  24 случая острых отравлений метанолом, 17 из которых с летальным исходом, были официально зарегистрированы в 2016 году в Калужской области, сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

По данным ведомства, в 2016 году в регионе произошел необычный всплеск отравления метанолом. Так, в 2015 году медицинскими организациями области было зафиксировано только два случая отравления метанолом, из которых один с летальным исходом. В 2014 году калужские медики определили 10 летальных исходов от метаноловых отравлений. В 2013 году также от метанола погибли 10 человек. В 2012 году обнаружено 9 случаев отравления метанолом и из них с летальным исходом 7 случаев.

В январе 2017 года областным управлением Роспотребнадзора были организованы внеплановые проверки в 110 магазинах, торгующих спиртосодержащей непищевой продукцией. На экспертизу отобрали семь образцов стеклоомывающей жидкости, из них шесть не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. В этих образцах содержание метанола порой превышало предельно допустимый уровень до 412 раз. За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности, а производителям направлены рекламации вплоть до приостановления действия свидетельств о государственной регистрации опасной продукции.

Между тем, по утверждению специалистов, стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе не только непригодны для пищевых целей, они опасны для здоровья. В частности отдельные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт (метанол), который является сильнейшим токсическим веществом. К тому же, по органолептическим свойствам метанол практически не отличается от этилового спирта и его употребление нередко приводит к летальному исходу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2016 года, во время массового отравления в одном из кафе города Кузнецка Пензенской области 4 человека погибли и 13 были госпитализированы. У всех погибших и госпитализированных в крови выявлено наличие метилового спирта (метанола).

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